Вашингтон, 19 ноября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Если бы США предоставили киевскому режиму «разрешение» бить американскими ракетами ATACMS по территории России, это не сделало бы Вашингтон участником конфликта, заявил 19 ноября Джейк Салливан, советник уходящего президента США Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности.

Pool/ABACA/ТАСС Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Ранее западные СМИ сообщили, что Вашингтон «разрешил» Киеву наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эти данные.

Предоставление такого «разрешения» было бы продолжением политики, которой Вашингтон придерживается с начала военного конфликта, заявил Салливан в интервью телеканалу PBS.

«Если бы США разрешили использовать любую систему вооружений, в том числе эту систему, это не означало бы непосредственного участия США в войне», — сказал советник Байдена.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании.

Президент России Владимир Путин ранее назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент.

25 сентября Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики России в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ситуация пока остаётся в подвешенном состоянии, официального подтверждения решения Байдена нет, официальные лица держат паузу, очевидно, для того, чтобы посмотреть на реакцию Москвы и принять решение, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.