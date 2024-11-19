Москва, 19 ноября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Удары западными ракетами вглубь территории России, согласно новой ядерной доктрине РФ, можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО на Россию с правом РФ нанести ответный удар, заявил 19 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Ранее 19 ноября президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики России в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Заместитель председателя Совбеза также допустил, что уходящий президент США Джозеф Байден, если он действительно «разрешил» Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, таким образом «решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества».

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании.

Позднее «разрешение» со стороны США подтвердили ряд западных политиков, включая главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, при этом Госдеп США не дал прямого ответа на вопрос, было ли такое «разрешение» предоставлено.

Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент. Он отметил, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

25 сентября Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

Ситуация пока остаётся в подвешенном состоянии, официального подтверждения решения Байдена нет, официальные лица держат паузу, очевидно, для того, чтобы посмотреть на реакцию Москвы и принять решение, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.