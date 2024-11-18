Москва, 18 ноября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы, сообщила 18 ноября жена Ливанова Елена.

РИА Новости/Григорий Сысоев Василий Ливанов

Состояние здоровья актёра значительно улучшилось, рассказала она в беседе с ТАСС.

«Да, выписали», — заявила Елена Ливанова.

Актёра госпитализировали 12 ноября. Днём позже его перевели в отделение реанимации.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября 89-летнего Ливанова госпитализировали с инсультом. Состояние его здоровья ухудшилось ещё 29 сентября, и бригада скорой помощи доставила актёра в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Ливанову провели ангиографию и удалили тромб, также во время операции у него произошла остановка сердца.

Позднее, 13 октября, стало известно, что после хирургического вмешательства у народного артиста России загноилась рана, при этом он продолжал находиться в сознании и дышать самостоятельно. 15 октября его выписали из больницы.