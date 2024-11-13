Москва, 13 ноября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Народный артист России актёр Василий Ливанов вновь попал в реанимацию. Об этом 13 ноября сообщил Telegram-канал «112».

РИА Новости/Евгений Биятов

Отмечается, что 89-летнему Ливанову снова понадобилась помощь врачей. Его доставили в одну из московских больниц, в этот раз в хирургию.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Ливанова госпитализировали с инсультом. Состояние его здоровья ухудшилось ещё 29 сентября, и бригада скорой помощи доставила актёра в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Ливанову провели ангиографию и удалили тромб, также во время операции у него произошла остановка сердца.

Позднее, 13 октября, стало известно, что после хирургического вмешательства у народного артиста России загноилась рана, при этом он продолжал находиться в сознании и дышать самостоятельно. 15 октября его выписали из больницы.