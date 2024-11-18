Москва, 18 ноября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. РНК норовируса второго типа была обнаружена у учащихся московской школы, которые обратились к врачам в связи с отравлением. Об этом сообщили 18 ноября в пресс-службе Роспотребнадзора.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«У заболевших детей по результатам исследований клинического материала выявлена РНК норовируса второго типа», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что на момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 школьников из 12 классов. При этом никому из них не потребовалась госпитализация.

Дети проходят лечение амбулаторно. В связи с выявленными случаями заболевания Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании.

Также отмечается, что указанная ситуация находится на строгом контроле ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Главном следственном управлении СК России по Москве проинформировали, что ученики одной из столичных школ отравились водой из кулера. Ведомство возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого, 15 ноября, прокуратура Чувашии сообщала об отравлении более сотни учащихся школы № 4 в Новочебоксарске. Такие симптомы появились у детей после употребления плова из школьной столовой. В ведомстве также отметили, что в момент прибытия прокуроров в школу сотрудники учреждения пытались избавиться от продуктов с признаками просрочки. Позднее число пациентов, обратившихся к медикам с отравлением, достигло 208.

В середине октября в Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации 11 школьников из города Елизово, у которых врачи диагностировали острую кишечную инфекцию. Ещё несколько учеников обратились в больницу за амбулаторным лечением.