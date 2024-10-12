Елизово, Камчатский край, 12 октября, 2024, 08:03 — ИА Регнум. На Камчатке в районную больницу доставлены 11 учеников одной из школ Елизово. Предполагается, что у детей острая кишечная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По предварительным данным, 11 детей попали в больницу с признаками заболевания, относящегося к группе острых кишечных инфекций, ещё несколько учеников находятся на амбулаторном лечении.

«Детали произошедшего устанавливаются», — добавили следователи.

В числе госпитализированных — ученики 1-х, 7-х, 8-х и 9-х классов одной из школ города. В столовой отобраны образцы пищи, микробиологические смывы в пищеблоке.

Как сообщало ИА Регнум, в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии отравились 29 детей, 25 из них были госпитализированы.

В Вольске четыре ребёнка попали в больницу с подозрением на отравление неустановленным веществом.

В Керчи 1 октября госпитализировали с признаками отравления 20 местных жителей, в том числе десять детей. До обращения в медучреждения пострадавшие употребляли еду, доставленную на дом службой доставки из суши-бара.