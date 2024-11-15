Новочебоксарск, Чувашия, 15 ноября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. В Новочебоксарске больше сотни учеников отравились после употребления обеда в школьных столовых. Об этом 15 ноября сообщила прокуратура Чувашии.

РИА Новости/ Андрей Станавов

По факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в медучреждения с симптомами пищевого отравления была проведена проверка, участие в которой принимали специалисты регионального минздрава и Роспотребнадзора. В момент прибытия прокуроров в школу сотрудники пытались избавиться от продуктов с признаками «просрочки». Например, дата срока годности на тушках цыпленка была установлена 24.10.2024.

«По материалам, прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

В региональном Роспотребнадзоре заявили, что у заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства. По данным службы, были зарегистрированы 19 случаев отравления. Трое детей госпитализированы.

Telegram-канал «112» тем временем сообщил о 159 случаях отравления, в том числе лишь один взрослый. Трое госпитализированных учеников в состоянии средней тяжести. По информации Telegram-канала Baza, в день отравления школьники ели рыбный суп и плов. Также жалобы на отравления поступили из кадетского лицея. У образовательных учреждений один поставщик питания.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября в Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации 11 школьников из города Елизово с острой кишечной инфекцией. Ещё несколько детей обратились за амбулаторным лечением. В СК уточнили, что в числе госпитализированных ученики 1-х, 7-х, 8-х и 9-х классов одной из школ города. В столовой отобраны образцы пищи, микробиологические смывы в пищеблоке.

5 октября в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии отравились 29 детей, 25 из них были госпитализированы. В Вольске в тот же день четыре ребёнка попали в больницу с подозрением на отравление неустановленным веществом.