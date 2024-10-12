Елизово, Камчатский край, 12 октября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. В СУ СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по факту госпитализации 11 школьников из города Елизово с острой кишечной инфекцией, сообщили в Telegram-канале местного ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Следственными органами СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту заболевания учеников одной из общеобразовательных школ острой кишечной инфекцией по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отмечено в посте.

Уточняется, что доклад по факту расследования обстоятельств происшествия будет предоставлен главе СК России Александру Бастрыкину.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 школьников госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию, ещё несколько детей обратились за амбулаторным лечением. В СК уточнили, что в числе госпитализированных — ученики 1-х, 7-х, 8-х и 9-х классов одной из школ города. В столовой отобраны образцы пищи, микробиологические смывы в пищеблоке.

5 октября в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии отравились 29 детей, 25 из них были госпитализированы.

В Вольске четыре ребёнка попали в больницу с подозрением на отравление неустановленным веществом.

В Керчи 1 октября госпитализировали с признаками отравления 20 местных жителей, в том числе десять детей. До обращения в медучреждения пострадавшие употребляли еду, доставленную на дом службой доставки из суши-бара.