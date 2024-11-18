Москва, 18 ноября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Запрет на экспорт урана в США — симметричный ответ, который не нанесёт ущерб интересам России, заявил 18 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее правительство РФ проанализировало введение ответных мер, а в сентябре глава государства Владимир Путин дал соответствующее поручение министрам.

Как передавало ИА Регнум, Путин в сентябре предложил правительству подумать над ограничением экспорта стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он отметил, что это будет ответом на запрет Запада поставлять ряд товаров в Россию.

15 ноября правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащённого урана. Это касается продажи топлива США и лицам, зарегистрированным в американской юрисдикции. Исключение может быть сделано для поставок по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Введение ограничений станет вынужденным ответом на бандитские действия стран Запада, но такие меры будут применять осторожно, чтобы не потерять позиции на мировом рынке, отмечал ранее Песков.

По итогам 2023 года США приобрели у России урана на сумму $1,2 млрд, что стало рекордным за всю историю. Запрет на экспорт, вероятно, ударит по американской энергетике и может отразиться и на других странах, отмечали ранее западные СМИ.

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