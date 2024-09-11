Москва, 11 сентября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства 11 сентября предложил подумать об ограничении экспорта из России стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля.

РИА Новости / Кристина Кормилицына

«Вот к нам ограничивают поставки ряда товаров. Может быть, нам тоже определённые ограничения ввести? Себе во вред только ничего не нужно делать», — предложил глава государства.

Путин пояснил, что речь идёт о некоторых видах товаров, которые РФ в большом количестве поставляет на мировой рынок: уран, титан, никель. По словам президента, нужно подумать над ограничениями поставок на внешний рынок этих и других товаров.

Он поручил главе правительства Михаилу Мишустину отдельно доложить о предложениях по ограничениям на экспорт некоторых видов сырья.

Как передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки в мае приобрели у России обогащённый уран на 209,5 млн долларов — максимум с марта прошлого года, следует из расчётов по данным статбюро США. В целом США приобрели обогащённый уран на максимальную за всё время сумму — $987 млн, впервые с июля 2015 года покупки были у всех основных поставщиков.

В апреле президент США Джо Байден в ходе выступления в Вашингтоне с агитационной речью заявил о намерении страны выйти из-под зависимости от российского ядерного топлива, обеспечивающего около четверти всего объёма потребностей более 90 коммерческих реакторов, что делает Россию главным иностранным поставщиком этого ресурса для США.