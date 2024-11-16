Лондон, 16 ноября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Введённый в России запрет на экспорт обогащённого урана в США, вероятно, ударит по американской энергетике, что также может отразиться и на других странах. Об этом сообщил британский портал Daily Wrap.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Эта мера может серьёзно повлиять на американский энергетический сектор, который в значительной степени зависит от российского урана», — говорится в статье, опубликованной 15 ноября.

Издание добавило, что США в сложившейся ситуации начнут искать другие источники поставок ядерного топлива и это повлияет на цены на энергоносители на мировом рынке и стабильность поставок. При этом Россия является крупнейшим поставщиком обогащённого урана в мире и существенно влияет на цепочки его поставок, отметил портал.

Как передавало ИА Регнум, правительство России 15 ноября ввело временные ограничения на экспорт обогащённого урана. Это касается продажи топлива США и лицам, зарегистрированным в американской юрисдикции. Исключение может быть сделано для поставок по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре предложил российском правительству подумать над ограничением экспорта стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он отметил, что это будет ответом на запрет Запада поставлять ряд товаров в Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого подчеркнул, что введение ограничений на экспорт стратегического сырья из России станет вынужденным ответом на бандитские действия стран Запада. Но такие меры будут применять осторожно, чтобы не потерять позиции на мировом рынке, который довольно конкурентный и беспощадный.