Москва, 15 ноября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащённого урана в США, постановление об этом подписано. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба правительства РФ.

Донат Сорокин/ТАСС

«Речь идёт о вывозе обогащённого урана в США или по внешнеторговым договорам, заключённым с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В правительстве отметили, что решение принято по указанию президента РФ Владимира Путина в ответ на введённые США на 2024–2027 годы ограничения и запрет с 2028 года на импорт российской урановой продукции.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября Путин предложил подумать об ограничении экспорта из России стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он отметил, что для России ограничивают поставки ряда товаров, поэтому и Москве стоит подумать об этом, но только не в ущерб стране.

15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое ограничение будет вынужденным ответом на бандитские действия со стороны Запада.

По итогам 2023 года США приобрели у России урана на сумму $1,2 млрд, что стало рекордным за всю историю статистики. Предыдущий максимум фиксировали в 2010 году на уровне $1,05 млрд.