Москва, 8 февраля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. По итогам 2023 года США приобрели у России уран на сумму $1,2 млрд, что стало рекордным за всю историю статистики, сообщили 8 февраля «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы.

Донат Сорокин/ТАСС

«Американцы резко нарастили закупки урана — сразу вдвое, до максимальных с марта прошлого года $193,2 млн», — говорится в материале.

Так, стоимость поставок за год выросла на 43% — до рекордных $1,2 млрд. Предыдущий максимум зафиксировали в 2010 году на уровне $1,05 млрд. В то же время в абсолютном выражении Россия поставила 702 тонны урана против 588 тонн в 2022 году. Это наибольшее значение с 2013 года.

России сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, нарастив долю в импорте до 27%. Далее следуют Германия, увеличившая экспорт на 9% (до $677 млн), Великобритания, нарастившая продажи на 19% (до $609 млн). Затем идут Канада ($530 млн), Нидерланды ($498 млн), а также Франция, Китай, Япония, Бельгия, Казахстан, ЮАР, Индия, Чехия и Швейцария.

Палата представителей США в начале декабря 2023 года одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Документ ввёл запрет на импорт урана через 90 дней после вступления в силу. Ранее США также ввели запрет на импорт российской нефти.

Однако с начала 2023 года Вашингтон резко нарастил закупку российского урана. В первом полугодии 2023 года США приобрели 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это стало наибольшим значением с 2005 года.