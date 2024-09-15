Москва, 15 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Возможное ограничение экспорта российского стратегического сырья — урана, титана, никеля — будет вынужденным ответом на бандитские действия со стороны Запада, заявил 15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Нам нужно отвечать на не то что недружественные, а бандитские действия в наш адрес», — подчеркнул представитель Кремля, слова которого приводятся в Telegram-канале журналиста.

По его словам, эти решения будут приниматься весьма осторожно. Представитель Кремля пояснил, что рынок достаточно конкурентный и беспощадный, поэтому, потеряв на нём позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы завоевать их снова.

«Поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения Запада, сохранять наши позиции. Место наших бриллиантов, если мы уйдём, займут другие. И место нашей нефти, если мы уйдём, займёт другая нефть», — добавил Песков.

Само по себе введение санкций, подчеркнул он, не означает автоматического отказа потребителей от устраивающих их товаров. Находятся способы, находятся пути для поставки, логистические цепочки, указал пресс-секретарь главы государства.

«Другое дело, что растут издержки, растут цены, это приводит к разбалансировке мировых рынков. То есть санкции имеют негативные последствия на мировую экономику в целом», — пояснил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, глава государства на встрече с членами правительства 11 сентября предложил подумать об ограничении экспорта из России стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он отметил, что для России ограничивают поставки ряда товаров, поэтому и Москве стоит подумать об этом, но только не в ущерб стране.

Позднее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Медиасаммита БРИКС в Москве не исключил, что Москва ограничит поставки титана, урана и никеля в США, однако не станет принимать резких решений в этом вопросе. Он добавил, что на данный момент действия Вашингтона приобрели характер тотальной экономической агрессии в рамках гибридной войны против России.

В июле стало известно, что США приобрели у России обогащённый уран на 209,5 млн долларов — максимум с марта прошлого года. В целом США приобрели обогащённый уран на максимальную за всё время сумму — $987 млн, впервые с июля 2015 года покупки были у всех основных поставщиков.