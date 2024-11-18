Москва, 18 ноября, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили в подмосковном Раменском атаку украинского беспилотника. Об этом 18 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Mil.ru ПВО России

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в Telegram-канале.

По данным мэра российской столицы, в результате падения обломков, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Прошлая атака на Раменское была предпринята киевским режимом 10 ноября. Тогда силы ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Падение обломков не привело к разрушениям, люди не пострадали.

Как перед этим передавало ИА Регнум, в ночь на 18 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении атаки беспилотников в регионе. По его данным, силы ПВО уничтожили 26 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Вечером 17 ноября Минобороны докладывало, что силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Курской и Брянской областями.