Раменское, Московская область, 10 ноября, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Два беспилотника, летевших в сторону Москвы, перехвачены над подмосковным Раменским, сообщил 10 ноября мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин.

По предварительным данным, отметил мэр, падение обломков не привело к разрушениям, люди не пострадали. На месте падения работают экстренные службы.