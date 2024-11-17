Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 ноября, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уже высказался по теме возможного разрешения западными странами Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Об этом в воскресенье, 17 ноября, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Представителя внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать публикации западных СМИ о разрешении президентом США Джо Байденом наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS, переданные киевскому режиму.

«Президент на этот счёт высказался», — ответила Захарова, слова который приводит РБК.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, данное разрешение будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса.

27 октября Путин заявил, что Министерство обороны России изучает различные варианты возможных ответов на тот случай, если Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны. Самостоятельно применять такое вооружение украинские войска не смогут, для этого нужны возможности НАТО. Поэтому речь идёт не о разрешении для Украины, а о разрешении для самих западных стран, отмечал он.

17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. По данным источников, такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

Вслед за сообщением The New York Times, французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ дальнобойных франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.