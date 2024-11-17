Варшава, 17 ноября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Дипломатия с помощью телефонных звонков не поможет разрешить конфликт на Украине. Об этом 17 ноября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

(сс) Attila Husejnow

Он критически отнёсся к стремлению ряда лидеров других стран наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Затем политик увязал это с массированным ударом, нанесённым ранее в этот же день ВС РФ по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

«Атака этой ночью <…> доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку всего Запада для Украины», — написал Туск в соцсети X (бывш. Twitter).

Премьер также заявил, что следующие недели будут решающими не только для конфликта на Украине, но и для всего мира.

Как передавало ИА Регнум, российские войска 17 ноября нанесли массированный удар по объектам энергетики и газодобычи на Украине, которые используют для работы ВПК, а также военным предприятиям. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе этой атаки были применены ракеты и дроны разных типов.

Ранее Путин заявлял, что РФ вынуждена отвечать на удары Киева по российским энергетическим объектам. Он также напомнил, что прошлой зимой российские войска не наносили ответных ударов по объектам украинской энергетики, следуя гуманитарным соображениям.

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 ноября позвонил российскому лидеру. Они в числе прочего обсудили ситуацию на Украине. Путин напомнил о своих требованиях о начале переговоров по урегулированию конфликта, которые называл в июне. Он подчеркнул, что Москва открыта для переговоров.

Шольц заявил, что планирует и дальше поддерживать контакты с Путиным и намерен снова с ним пообщаться в ближайшем будущем. Канцлер подчеркнул, что уже со многими обсуждал предстоящий разговор с президентом РФ.