Москва, 17 ноября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и газодобычи, используемым для работы военно-промышленного комплекса, а также военным предприятиям на Украине. Об этом 17 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Также была поражена инфраструктура военных аэродромов украинской армии, склад с боеприпасами и скопления живой силы, военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 144 районах.

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые французские авиационные бомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 108 дронов самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, утром 17 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру государства. По данным местных СМИ, удары фиксировали по Киеву, Ивано-Франковской, Винницкой, Волынской, Львовской, Хмельницкой, Закарпатской, Ровненской и Киевской областям страны. В регионах ввели экстренные отключения электроэнергии.

Глава украинского МИД Андрей Сибига назвал атаку одной из крупнейших на объекты критической инфраструктуры страны. Он добавил, что Украина должна добиваться урегулирования конфликта с Россией через силу, а не через умиротворение.

13 ноября Вооружённые силы России в ходе спецоперации нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и энергообъектам, которые используют для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Для атак задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по российским энергетическим объектам. При этом он заявил, что прошлой зимой ВС РФ не наносили ответных ударов по объектам украинской энергетики исходя из гуманитарных соображений.