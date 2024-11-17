Варшава, 17 ноября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Ближайшие недели станут решающими для будущего Украины и Запада. Об этом 17 ноября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

ТАСС / ЕРА

«Следующие недели будут решающими не только для конфликта на Украине, но и для нашего будущего», — написал он в соцсети Х.

Туск раскритиковал лидеров иностранных государств за попытки наладить телефонные контакты с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, такая дипломатия «не заменит реальную поддержку Киева Западом».

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил Путину. Они в том числе обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер отметил, что Москва готова к переговорам, и напомнил, что в июне назвал условия, которые могут лечь в их основу.

Трамп после победы на президентских выборах заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российское руководство готово обсуждать с Трампом урегулирование конфликта на Украине, но цели спецоперации не поменяются. Представитель Кремля подчеркнул, что они касаются вопросов безопасности России.