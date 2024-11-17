Берлин, 17 ноября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен продолжать общение с президентом России Владимиром Путиным и говорить с ним ещё в ближайшем будущем.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

«Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров со многими людьми», — рассказал канцлер во время беседы с журналистами, его пресс-конференцию транслировал сайт Welt TV.

Как передавало ИА Регнум, Путин провёл телефонный разговор с Шольцем 15 ноября. Он стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи отметил, что Шольц решился на звонок, испугавшись плана избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Шольц должен был гораздо раньше обратиться к России с мирными предложениями по урегулированию конфликта, убеждён Гизи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября отметил, что политическую волю Германии на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать. Российский лидер неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам, добавил спикер Кремля. Позднее в тот же день сам Шольц заявил, что считает разговор с российским лидером важным.