Варшава, 17 ноября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Польские военные самолёты были подняты в воздух в связи с ударами ВС России по военным и связанным с военно-промышленным комплексом объектам на территории Украины. Об этом 17 ноября сообщило оперативное командование Вооружённых сил Польши.

Adam Warzawa/EPA/ТАСС

«Внимание! В нашем воздушном пространстве были подняты польские и союзные самолёты», — сообщило командование в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что польская армия привела в состояние наивысшей готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Как сообщило польское командование, российские военные применили ракеты и беспилотники для нанесения ударов по украинским объектам, в том числе на западе Украины. В связи с этим самолёты были подняты в воздух, но через три часа их вернули на землю.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные нанесли 17 ноября массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК страны, и по предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. Удары были нанесены высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также дронами.

На Украине назвали эту атаку одним из крупнейших ударов по объектам критической инфраструктуры страны. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удар был нанесён по объектам во всех регионах Украины с применением БПЛА различных типов. По его данным, ВС РФ применили 120 ракет, включая «Циркон», «Искандер» и «Кинжал», и 90 дронов.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил США тем, что их инвестиции на европейской территории постигнет та же участь, что и украинские объекты, атакованные сегодня российскими ракетами.