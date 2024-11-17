Москва, 17 ноября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Инвестициям США на Украине грозит участь тех объектов, которые сегодня подверглись массированному удару со стороны Вооружённых сил России в рамках СВО. Об этом 17 ноября заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Алексей Никольский/РИА Новости Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

«Материальные результаты американских инвестиций на территории бывшей Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждёт судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в результате политики антироссийских санкций США получают за счёт поставок энергоресурсов в Европейский союз «убедительную прибыль».

Так, с июля прошлого года по июнь 2024-го объём поставок товаров из США в ЕС вырос на $93 млрд — до $367 млрд. За этот же период США поставили в ЕС на 37,3 млн т больше нефти и на 18,5 млн т (на 181%) сжиженного природного газа. Объём импортируемых в Европу удобрений вырос с нуля до 666 тыс. т.

По мнению Медведева, завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в ЕС. Он напомнил в связи с этим, что Россия в качестве одного из условий начала переговоров по Украине назвала отмену санкций.

Как сообщало ИА Регнум, министр энергетики Украины Герман Галущенко 17 ноября заявил, что энергетическая инфраструктура страны подверглась массированной атаке. В ряде регионов произошло отключение электроэнергии.

Минобороны России проинформировало о нанесении российскими военными ударов по украинским военным заводам, по объектом газодобычи и энергетики, которые используются для работы ВПК Украины, по военным аэродромам и складам с боеприпасами.