Киев, 17 ноября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли массированный удар по всей территории Украины. Об этом 17 ноября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Он утверждает, что всего было использовано 120 ракет, в том числе «Цирконы», «Искандеры» и «Кинжалы», а также 90 беспилотников. По его словам, целью ударов стала энергетическая инфраструктура Украины.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября Министерство обороны РФ подтвердило, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и газодобычи, используемым для работы военно-промышленного комплекса, а также военным предприятиям на Украине. Также была поражена инфраструктура военных аэродромов ВСУ, склад с боеприпасами и скопления живой силы, военной техники в 144 районах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 ноября отмечал, что российские военные, в отличие от ВСУ, аккуратно относятся к гражданскому населению. Он напомнил, что ВС России наносят удары исключительно по военным целям.

Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Москва была вынуждена отвечать на удары Киева по российским энергетическим объектам. При этом он напомнил, что прошлой зимой ВС РФ не наносили ответных ударов по объектам украинской энергетики исходя из гуманитарных соображений.