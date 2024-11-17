Париж, 17 ноября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский резко поменял своё мнение о конфликте на Украине после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США. Такое мнение высказал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

ТАСС/AP Photo/Alex Brandon

«Зеленский хочет мира к 2025 году. Понадобилась всего неделя после избрания Трампа, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки», — написал он 16 ноября в своём аккаунте на платформе X (бывш. Twitter).

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