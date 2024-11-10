Вашингтон, 10 ноября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский скоро лишится помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву. Об этом написал сын избранного президента США Дональд Трамп — младший.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Через 38 дней потеряете своё пособие», — указал он в социальных сетях.

Трамп-младший оставил такую надпись к «сторис» с видео, на которой была показана одна из встреч его отца с этим украинским политиком. На видео камера фокусируется на лице главы киевского режима. В этот момент в кадре начинают сыпаться долларовые купюры.

Через 38 дней, 17 декабря, американские выборщики должны утвердить результаты голосования, состоявшегося 5 ноября. При этом церемония вступления в должность избранного президента США пройдёт через 71 день — 20 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что победа Трампа на выборах буквально шокировала главу киевского режима. По его словам, украинский политик испытывает страх из-за того, что Вашингтон при республиканце перестанет помогать Киеву, а украинский конфликт завершится.

Испанская газета El Pais написала, что команда главы киевского режима хотела бы сблизить позиции с избранным президентом США до его инаугурации. Журналисты сослались на источники в офисе украинского политика. По данным газеты, глава киевского режима считает, что предвыборные заявления Трампа и то, что он будет делать на посту президента, не одно и то же. Киев пошёл в «дипломатическое наступление», чтобы убедить американского лидера не сокращать военную поддержку Украины в условиях, когда на кону стоит мировое лидерство США.

При этом сам глава киевского режима заявил, что идея Трампа о быстром урегулировании конфликта означает «потери для Украины». Интернет-издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в политических кругах Украины проинформировало, что глава киевского режима будет вынужден принять план завершения украинского конфликта, если его предложит избранный президент США.