Киев, 15 ноября, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Новый «план действий» Украины пообещал предоставить на следующей неделе глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В общей сложности 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе», — заявил Зеленский в видеообращении в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что в план будет включать в себя положения о безопасности, энергетике и предоставлении Киеву оружия, а также производства его на территории Украины.

Вместе с этим Зеленский назвал одним из пунктов своего плана «культурный суверенитет», который подразумевает создание «украинского контента».

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана.

Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине. Власти США считают, что представленный «план победы» обречён на провал. Однако, как заявил американский чиновник, они не говорят об этом напрямую.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил уверенность, что Зеленский, представив свой «план победы», ухудшил отношение западных стран к Киеву и утратил доверие с их стороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Зеленский своим «планом победы» пытается сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России.