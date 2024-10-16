Киев, 16 октября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы» Украины в конфликте. Его выступление 16 октября транслировалось на Youtube-канале украинского парламента.

Juliane Sonntag|Global Look Press

Первым пунктом «план победы» Зеленского является приглашение Украины в НАТО, для чего, по словам главы киевского режима, от партнёров с Запада нужна только «решительность».

Вторым пунктом названо «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», чтобы россияне начали оказывать давление на власть. В него также входит совестная с западом система противовоздушной обороны для контролируемой Киевом территории и снятие ограничений на дальнобойные удары украинских формирований вглубь территории РФ.

Третьим пунктом «плана» является «сдерживание (неядерное)», для которого Зеленский предложил западным странам разместить на контролируемой Киевом территории «комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания» и совместно производить оружие на Украине. При этом он также содержит секретный подпункт, полученный только западными партнёрами Киева.

В четвёртом пункте говорится о совместной с Евросоюзом и США добычей на Украине ценных ресурсов — урана, титана и лития, а также инвестициях в их добычу и защиту.

Пятым пунктом Зеленский назвал использование украинских формирований для укрепления обороны европейских стран после окончания конфликта на Украине.

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