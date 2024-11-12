Вашингтон, 12 ноября, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что необходимо будет провести аудит американской помощи Киеву после окончания украинского конфликта.

Global Look Press/Jen Golbeck/Keystone Press Agency

Маск прокомментировал пост одной из пользовательниц в соцсети X, которая заявила, что после завершения конфликта американцы «заслуживают полного аудита того, куда пошли деньги на Украине».

«Да», — написал он.

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