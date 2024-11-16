Абу-Даби, 16 ноября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Кремль дал чёткую оценку телефонному разговору президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

МИД РФ/ РИА Новости

«Как российская сторона относится, по-моему, уже объявил Кремль, есть сообщение для печати. Добавить нечего», — ответил министр на соответствующий вопрос во время пресс-конференции в Абу-Даби 15 ноября.

Лавров отдельно рассказал об отношении к официальному заявлению Берлина о разговоре лидеров стран. Германия сообщила, что продолжает осуждать проведение Россией специальной военной операции, а также планирует поддерживать Украину «столько, сколько необходимо». Российский министр напомнил, что о такой позиции постоянно говорят и в других странах Евросоюза и НАТО, но возникает вопрос.

«Кому необходимо? Уж точно совершенно не украинскому народу», — процитировало Лаврова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Шольц позвонил Путину 15 ноября, они пообщались впервые почти за два года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор длился около часа.

Российский лидер напомнил, на каких условиях Москва готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по этому вопросу.

Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что Шольц, когда звонил Путину, представлял коллективный Запад. По мнению эксперта, вопросы, которые задавал канцлер еще в октябре, с ним обсуждали действующий президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Украинское издание «Страна. ua» заявило, что звонок Шольца российскому лидеру очень обеспокоил главу киевского режима Владимира Зеленского, так как подобный шаг свидетельствует о желании Германии, чтобы конфликт на Украине прекратился. При этом избранный президент США Дональд Трамп кандидатами на ключевые должности выдвигает тех, кто хочет скорейшего разрешения украинского кризиса, что усугубляет опасения Зеленского.