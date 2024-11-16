Москва, 16 ноября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Состоявшийся накануне телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем продлился один час. Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Час. Один час», — видео с таким ответом опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

В интервью спикер Кремля отметил, что важность состоявшегося разговора — в попытке сопоставить позиции, а политическая воля в том, чтобы позицию узнавать из первых рук. По его словам, обсуждения по украинскому сюжету были детальные и откровенные, но говорить о совпадении мнений не приходится из-за глубоких разногласий. Однако сам факт состоявшейся беседы является позитивным.

Как передавало ИА Регнум, Путин провёл телефонный разговор с Шольцем 15 ноября. Он стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Немецкая газета Tagesspiegel написала, что первый за два года телефонный разговор Путина и Шольца стал недвусмысленным сигналом для Киева о будущих переговорах. Растёт количество европейских лидеров, проявляющих заинтересованность в налаживании диалога с российским лидером, утверждалось в материале.

В беседе с ИА Регнум политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов напомнил, что в Германии наблюдается глубочайший кризис, ставший следствием работы правительства немецкого канцлера. Своими заявлениями Шольц пытается вернуть хоть какой-то интерес к себе внутри страны, пояснил он.