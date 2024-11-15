Вашингтон, 15 ноября, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро обсудит с партнёрами из Евросоюза возможность усиления позиций киевского режима перед тем, как в Белый дом придёт избранный президент Дональд Трамп. Об этом 14 ноября сообщил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Что касается Украины, то у него будет возможность обсудить с коллегами из Европейского союза следующие шаги, в том числе в том, что касается увеличения поставок вооружений, выделения всех ресурсов, предоставленных Конгрессом, а также поиска других возможностей укрепления Украины таким образом, чтобы в лучшем виде передать эти дела следующей администрации», — заявил Салливан на брифинге.

Он добавил, что США будут наставить на необходимости поддержки киевского режима со стороны европейских стран. Салливан отметил, что поддержка Украины необходима для укрепления её позиций «в преддверии переговоров».

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза обсудят 18–19 ноября предоставление Украине помощи «при любом сценарии». По словам главы евродипломатии, на встрече будут обсуждаться последствия гипотетического прекращения администрацией Трампа поддержки Украины, а также действия Евросоюза в ответ на это.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.