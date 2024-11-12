Варшава, 13 ноября, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза обсудят 18–19 ноября предоставление Украине помощи «при любом сценарии». Об этом 12 ноября заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, который покинет свой пост в конце ноября.

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«В мире сложилась новая дипломатическая ситуация, которая отмечена тем фактом, что появился новый сценарий с участием нового американского президента. Это создаёт ситуацию, в которой американцы, с одной стороны, и европейцы — с другой, должны принять для себя решение о том, продолжать ли поддерживать Украину», — сказал Боррель.

По словам главы евродипломатии, на встрече 18 и 19 ноября будут обсуждаться последствия гипотетического прекращения администрацией избранного президента США Дональда Трампа поддержки Украины, а также действия Евросоюза в ответ на это.

Как передавало ИА Регнум, победа Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины, сообщил 6 ноября американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков. Американские СМИ также предположили, что Трамп переложит на ЕС расходы на военную поддержку киевского режима.

7 ноября издание The Wall Street Journal сообщило, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине, который предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, а также неприсоединение Украины к НАТО по меньшей мере в ближайшие 20 лет.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, принимающих участие в её поддержке.