Москва, 14 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Решение Японии снять запрет на поставки в Россию «мягких гибридов» является прагматичным и принятым в собственных интересах. Об этом 14 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее, 11 ноября, стало известно, что Власти Японии уточнили санкционные формулировки и разрешили поставлять в Россию «мягкие» гибридные машины, отличающиеся наличием стартер-генератора.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прошлого года Япония запретила ввоз в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра. В денежном выражении снижение экспорта выразилось в потере до 100 млрд иен. Позднее глава МИД страны Ёко Камикава заявила, что страна продолжит поддерживать антироссийские санкции, а по вопросам, требующим обоюдного взаимодействия, Токио будет исходить из собственных национальных интересов.

4 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония на длительный срок лишилась российского рынка автомобилей. Она подчеркнула, что в этом нет вины Москвы, а Токио в попытках изолировать РФ в итоге навредил сам себе.

11 ноября в беседе с ИА Регнум главный редактор «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков отметил, что подобное решение Японии не окажет серьёзного влияния на российский авторынок. По его словам, "мягкие гибриды" — это дополнительные модификации, а не новые машины. Из-за более сложного устройства они будут интересны далеко не всем потенциальным покупателям, так как в будущем могут добавить хлопот при обслуживании и ремонте.