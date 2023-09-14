Токио, 14 сентября, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Япония намерена продолжить санкции против России, при этом предполагает исходить в отношениях с Москвой из своих национальных интересов. Об этом заявила на первой пресс-конференции новая глава МИД Японии Ёко Камикава.

Известия/ Константин Кокошкин

«Наша страна во взаимодействии с мировым сообществом, прежде всего с G7, приняла сильные санкции в отношении России и намерена и впредь их продолжать», — заявила глава японского внешнеполитического ведомства, напомнив, что в то же время Япония и Россия являются соседями.

Она добавила, что по тем вопросам, по которым необходимо взаимодействие государств-соседей Японии и России, например, в экономической деятельности (в сфере рыболовства), в вопросах безопасности на море, Токио будет действовать в соответствии с тем, что в рамках всей внешней политики представляет национальные интересы Японии.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 сентября заявил, что руководство Японии проводит курс на новую милитаризацию страны, это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он обратил внимание на то, что в Японии при поддержке кураторов из США активно расширяют военную инфраструктуру, осуществляют закупки иностранного вооружения, в том числе наступательного, а также проводят войсковые учения около Курильских островов.

Руководство США, Японии и Южной Кореи высказалось за дальнейшую поддержку киевской армии и готовность вводить новые санкции против России, сокращая зависимость от её энергоносителей. Об этом стороны договорились на приёме американского президента Джо Байдена.