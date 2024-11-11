Москва, 11 ноября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Решение японских властей разрешить снова поставлять в Россию «мягкие» гибридные машины не повлияет всерьёз на российский автомобильный рынок. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал главный редактор «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Мягкие гибриды — это только дополнительные модификации автомобилей, это не какие-то новые машины. Они не всем интересны, потому что такая машина сложнее, у неё появляется более сложный стартер-генератор, появляется небольшая батарейка дополнительная. А чем сложнее автомобиль, тем больше хлопот в будущем, в том числе в ремонте и обслуживании», — рассказал эксперт.

Кадаков уверен, что подержанные праворульные машины с мягким гибридом будут востребованы в большей степени в дальневосточных регионах РФ. Потому что здесь важна удаленность от центров поставки запчастей подобных машин. Также автоэксперт добавил, что в целом по стране отмечается неуклонный рост ввоза подержанных авто.

«Сейчас уже более 60% в России — это автомобили из Японии. Потому что люди понимают, что новые автомобили становятся окончательно дорогими, и пока ещё есть возможность ввозить автомобили с уплатой льготного утилизационного сбора по льготной ставке. У нас сейчас ситуация с утилизационным сбором и с ключевой ставкой влияет на весь рынок гораздо сильнее, чем эти гибриды», — подытожил эксперт.

Также Кадаков отметил что Япония санкции не ослабила, они просто уточнили смысл написанного ранее. Вероятно, об этом их попросил брокеры, которые не понимали, как им торговать, и на всякий случай вообще не продавали в России никакие гибриды. То есть в случае, если на машине написано название гибрид, то её не продавали.

«Мягкие» гибридные машины продавались в другие страны и Россия никогда не была самым крупным рынком для подержанных японских машин. Их огромное количество продается в Юго-Восточной Азии, в Австралии, в Новой Зеландии, а сейчас ещё и в Африке. Теперь на них появятся претенденты из России. И соответственно цены на машины с мягкими гибридами на этих аукционах подрастут», — подчеркнул Кадаков.

Как передавало ИА Регнум власти Японии уточнили санкционные формулировки и разрешили поставлять в Россию «мягкие» гибридные машины, отличающиеся наличием стартер-генератора. После снятия запрета на поставки импортировать в Россию вновь можно будет модели Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol и ряд других авто.