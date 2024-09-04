Владивосток, 4 сентября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Япония на длительный срок лишилась российского рынка автомобилей. Об этом 4 сентября на брифинге на полях Восточного экономического форума во Владивостоке заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен», ― отметила дипломат.

При этом она подчеркнула, что вины российской стороны в этом нет. По словам Захаровой, Токио в попытках изолировать Россию в итоге навредил сам себе.

«Столь важный для Японии российский рынок автопрома не просто утрачен, а утрачен на очень, очень долго», ― заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля японское министерство иностранных дел в ежегодном докладе Diplomatic Bluebook сообщило, что в 2023 году торговля между Японией и Россией в условиях антироссийских санкций сократилась на 44,3%. При этом Япония намерена сохранить долю в российских проектах по добыче и разработке нефти и газа, поскольку считает это важной частью своей энергетической безопасности.

17 апреля в силу вступило решение о запрете на экспорт в Россию ещё 164 категорий товаров, в том числе яхт, пожарных катеров, труб для газовых и нефтепроводов и литий-ионных аккумуляторов.

Власти Японии 21 июня расширили санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине. Правительство страны внесло в них ещё 11 физлиц и 42 компании и организации.

Кроме того, Япония ввела санкции против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что решение принято в связи с обходом рестрикций против России.

В МИД России заявили, что новый пакет антироссийских санкций Японии является очередным шагом Токио к полному разрушению отношений.