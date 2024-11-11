Токио, 11 ноября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Власти Японии уточнили санкционные формулировки и разрешили поставлять в Россию «мягкие» гибридные машины, отличающиеся наличием стартер-генератора. Об этом 11 ноября рассказал директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.

YOSHIO TSUNODA/AFLO/Global Look Press

«Сложно это назвать смягчением запрета. Это, скорее, просто перечитали и переформулировали то, что было изначально. Изначально не существовало запрета на вывоз «мягких» гибридов. Выпуская этот документ и вводя эти санкции, они не подразумевали тот факт, что эти машины они тоже запрещают», — процитировал его РБК.

По словам Клатаевского, недопонимание возникло из-за лишней перестраховки японских экспортёров и брокеров, которые ограничили продажу любых моделей с шильдиком или формулировкой в документах «гибрид». Понеся убытки, продажники принялись искать лазейки.

После снятия запрета на поставки импортировать в Россию вновь можно будет модели Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol и ряд других авто.

Директор компании отметил, что решение японских властей положительно повлияет на рынок, а потребители получат дополнительный выбор. По его словам, многие из вновь разрешённых моделей пользовались популярностью у россиян.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прошлого года Япония запретила ввоз в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра. В денежном выражении снижение экспорта выразилось в потере до 100 млрд иен. Позднее глава МИД страны Ёко Камикава заявила, что страна продолжит поддерживать антироссийские санкции, а по вопросам, требующим обоюдного взаимодействия, Токио будет исходить из собственных национальных интересов.

4 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония на длительный срок лишилась российского рынка автомобилей. Она подчеркнула, что в этом нет вины Москвы, а Токио в попытках изолировать РФ в итоге навредил сам себе.

При этом экспорт автомобилей из Японии в Россию по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос в сентябре 2024 года на 132,2%, а деталей к ним — на 21,3%. В целом в сентябре наметился относительный рост как экспорта из Японии в РФ, так и импорта. Вывоз товаров в Россию вырос на 98,5%, ввоз на японскую территорию с российский стороны стал больше на 2,8%.