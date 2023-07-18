Токио, 18 июля, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Японское правительство из-за ситуации вокруг Украины намерено ужесточить антироссийские санкции, запретив экспорт в Россию новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 литра, пишет газета Yomiuri.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Решение может вступить в силу в начале августа. Также власти намерены полностью запретить экспортировать в Россию гибриды и электромобили.

По данным японского минфина, стоимость экспорта в Россию в 2022 году составила около 600 млрд иен, это на 30% меньше, чем в предыдущем году. Среди них 200 тыс. подержанных автомобилей, или около 250 млрд иен, составляют четверть от общей стоимости экспорта из Японии (около 960 млрд иен).

Из-за ужесточения санкций экспорт будет ограничен лишь малолитражными автомобилями, его размер в денежном выражении снизится до 100 млрд иен.

Как сообщало ИА Регнум, россияне в течение мая 2023 года увеличили траты на покупку подержанных машин на 85%. Сильнее всего россияне потратились на покупку подержанных японских авто (149 тыс. штук). Также жители России купили в течение мая 116,5 тыс. отечественных б/у авто, 66 тыс. корейских, 40 тыс. американских и 9,8 тыс. китайских.

В 2022 году в Японии реализация новых автомобилей упала до минимального уровня за 45 лет. Общие продажи составили 4,2 млн автомобилей. Отмечается, что продажи новых авто в Японии снижаются четыре года подряд на фоне нехватки полупроводников и проблем с поставками деталей из-за последствий пандемии.