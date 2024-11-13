Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Предоставление Украине гарантий безопасности является важнее территориального вопроса в контексте возможных переговоров с Россией. Об этом 13 ноября написала американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум

«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки второй вопрос… Первый вопрос — это гарантии безопасности», — цитирует газета слова собеседника.

Украинский чиновник на условиях анонимности отметил, что Украина желает добиться того, чтобы любая линия прекращения огня не смогла нанести ущерб экономическому восстановлению и отпугнуть потенциальных инвесторов. Кроме этого, для Украины важен такой аспект, как ширина потенциальной демилитаризованной зоны.

Вместе с этим газета привела слова секретаря комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко о том, что основа любых переговоров должна включать гарантии безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп собирается назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта.

Ранее британский журнал The Economist написал, что киевский режим боится, что Трамп будет проводить переговоры по завершению конфликта на Украине по формуле выдвинутого им кандидата на пост вице-президента США Джея Ди Вэнса. Так, Вэнс отмечал, что Киеву для завершения конфликта придётся отказаться от регионов, которые вошли в состав России. Украина истощена, у неё не осталось ни людей, ни оружия, ни средств для продолжения боевых действий, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил о готовности российского руководства к обсуждению украинского конфликта с администрацией Трампа. Но объявленные цели специальной военной операции остаются неизменными, потому что они относятся к вопросам безопасности РФ, подчеркнул он.

7 ноября, на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договорённостей в Стамбуле. Однако переговоры не должны привести к «перемирию на полчаса или полгода», подчеркнул глава государства.