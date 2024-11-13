Лондон, 13 ноября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Киевский режим боится, что избранный президент США Дональд Трамп будет проводить переговоры по завершению конфликта на Украине по формуле выдвинутого им кандидата на пост вице-президента США Джея Ди Вэнса. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Julia Nikhinson/AP/TASS Дональд Трамп и Джеймс Дэвид Вэнс

Издание отметило, что предложение Вэнса предполагает отказ Киева от притязаний на новые регионы России, а также гарантии, что Украина не вступит в НАТО.

«Есть опасения, что предложение господина Трампа Украине будет напоминать что-то более близкое к идеям, выдвинутым Джеем Ди Вэнсом, будущим вице-президентом», — говорится в статье, опубликованной 12 ноября.

Как передавало ИА Регнум, Вэнс в октябре заявил, что Киеву для завершения конфликта придётся отказаться от регионов, которые вошли в состав России. Украина истощена, у неё не осталось ни людей, ни оружия, ни средств для продолжения боевых действий, подчеркнул он.

Газета The Wall Street Journal 7 ноября сообщила о подготовке командой Трампа нового варианта урегулирования конфликта на Украине. Источники издания рассказали, что планируется заморозить линию фронта и создать демилитаризованную зону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 ноября заявил о готовности российского руководства к обсуждению украинского конфликта с администрацией Трампа. Но объявленные цели специальной военной операции остаются неизменными, потому что они относятся в вопросам безопасности РФ, подчеркнул он.