Вашингтон, 13 ноября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп, как ожидается, скоро назначит спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. Об этом 13 ноября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Global Look Press/Andi Rice/Keystone Press Agency

«Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, который пользуется большим авторитетом, которому поручат добиться мирного урегулирования», — цитирует телеканал одного из источников.

По его словам, спецпосланник будет назначен скоро, при этом его работа не будет оплачиваться.

Как передавало ИА Регнум, британский журнал The Economist написал, что киевский режим боится, что Трамп будет проводить переговоры по завершению конфликта на Украине по формуле выдвинутого им кандидата на пост вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Вэнс в октябре заявил, что Киеву для завершения конфликта придётся отказаться от регионов, которые вошли в состав России. Украина истощена, у неё не осталось ни людей, ни оружия, ни средств для продолжения боевых действий, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил о готовности российского руководства к обсуждению украинского конфликта с администрацией Трампа. Но объявленные цели специальной военной операции остаются неизменными, потому что они относятся в вопросам безопасности РФ, подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.