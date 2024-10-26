Штат Мичиган, США, 26 октября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Украина должна будет отказаться от территорий, ранее входивших в её состав, чтобы закончить военный конфликт с Россией, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Венс.

Matt Rourke/AP/TASS Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс

Представители киевского режима, особенно в частных разговорах, уже начинают признавать этот факт, сказал Вэнс в ходе предвыборной встречи с избирателями в штате Мичиган, передаёт YouTube-канал NewsNation.

«Украинцам придётся принять это решение. Они уже слишком истощены. Они начинают говорить об этом сейчас. Они говорят, что это не может продолжаться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег», — заявил Вэнс.

Задача Вашингтона состоит в том, чтобы спросить представителей России и Украины, «что им нужно», а потом «навязать» им решение вопроса дипломатическим путём, добавил кандидат в вице-президенты США.

Как передавало ИА Регнум, западные политики всё чаще выступают с заявлениями о том, что конфликт на территории Украины завершится переговорами. В частности, 23 октября об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Западные политики понимают, что в случае весьма вероятного поражения Украины они потеряют лицо, а потому всё чаще говорят о мире, но глава киевского режима Владимир Зеленский «упёрся», отметил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. На Западе не могут просто отказать Зеленскому в новой помощи, но всячески подталкивают его к согласию на переговоры, пояснил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

Москва готова идти на разумные компромиссы с Киевом, но на основании реалий, сложившихся на земле, никаких «разменов» не будет, отметил Путин 25 октября. Говорить о том, насколько велики шансы на мирное урегулирование, нецелесообразно, поскольку Киев уже много раз отказывался от переговоров, подчеркнул президент.