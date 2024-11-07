Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договорённостей в Стамбуле, заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Российский лидер подчеркнул, что переговоры по Украине не должны привести к «перемирию на полчаса или полгода».

«Мы готовы и к мирным переговорам, но только не на базе каких-то хотелок, названия которых меняются от месяца к месяцу, а на без реалий, которые складываются, и на основе, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал Путин.

Вместе с этим Путин отметил, что русский и украинский народы остаются братскими, несмотря на трагические события.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября президент Путин заявил, что в урегулировании конфликта на Украине никаких «разменов» не будет. Глава государства напомнил, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от возможности переговоров, однако договорённости не должны идти в ущерб российским интересам.

Российский лидер в начале сентября отмечал, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на основе ранее уже зафиксированных договорённостей. Путин уточнил, что таких договорённостей удалось достичь в Стамбуле.

В июне президент РФ на встрече с руководством МИД называл условия мирных переговоров с Украиной. В их числе — вывод украинских формирований из российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. Киев отверг российский мирный план.