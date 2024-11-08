Москва, 8 ноября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Россия готова обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине, однако цели спецоперации останутся прежними. Об этом 8 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Представитель Кремля, отвечая на вопрос, допускают ли в администрации главы государства корректировку требований, которые президент России Владимир Путин выдвинул Украине 14 июня, подчеркнул, что российский лидер не говорил об изменении целей СВО.

По его словам, наоборот, Путин повторял, что они остаются прежними, потому что это касается интересов безопасности России.

«Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло», ― подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Путин говорил неоднократно ранее говорил об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами и со всеми теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Песков 6 ноября заявил, что США могут прекратить украинский конфликт очень быстро. Именно это государство, пояснил он, и прямо, и косвенно вовлечено в противостояние Киева и Москвы.

Обозреватели The Wall Street Journal 7 ноября сообщили, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине. Он предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны на всей её протяжённости, а также снабжение Украины оружием в обмен на отказ от планов по вступлению в НАТО по меньшей мере на 20 лет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине не всё зависит от Трампа. По его словам, это касается многих стран.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта при условии выполнения всех требований, поставленных в рамках специальной военной операции. Путин заявил, что ключ к решению украинского кризиса находится в руках Запада. Как указывал российский лидер, если Запад действительно заинтересован в завершении конфликта, необходимо прекратить поставки Киеву вооружений.