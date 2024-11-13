Брюссель, 13 ноября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Североатлантический альянс планирует подготовить Украину к продолжению конфликта с Россией в 2025 году, предоставив киевскому режиму необходимую военную помощь. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 13 ноября после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

Zuma/TASS

«Очевидно, что мы должны сделать как можно больше, чтобы убедиться в способности Украины продолжать борьбу», — процитировало его агентство Reuters.

Блинкен признал, что российские войска успешно продвигаются на восточном фронте. Он пообещал, что администрация действующего президента США Джо Байдена постарается оказать максимально возможную поддержку киевскому режиму, пока его 20 января 2025 года не сменит избранный глава государства Дональд Трамп.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября американский телеканал CNBC, ссылаясь на прогнозы аналитиков, заявил, что Трамп после официального вступления в должность президента США, скорее всего, заблокирует американскую военную помощь Киеву. Отмечается, что избранный глава государства неоднократно заявлял о намерении добиться прекращения конфликта на Украине.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что Трамп сократит помощь Украине, так как не любит, когда средства расходуют таким образом. При этом планам нового президента может помешать американская система, так как она сильнее него, отметил российский политик.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, которые в этом участвуют.