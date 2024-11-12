Молдавия, 12 ноября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Временного поверенного в делах Грузии в Кишинёве Давида Бочоришвили вызвали в министерство иностранных дел Молдавии после призыва премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе расследовать прошедшие президентские выборы. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства.

Kmu. gov. ua Ираклий Кобахидзе

«Временному поверенному в делах посольства было передано глубокое недовольство молдавской стороны», — отмечается в заявлении.

По мнению дипломатов, глава грузинского правительства в публичном выступлении исказил темы евроинтеграции Молдавии и избирательного процесса в стране.

В ведомстве также напомнили, что вопросы сотрудничества Грузии и Молдавии и цели, поставленные государствами в процессе евроинтеграции, должны превалировать во внешней политике.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября Кобахидзе, комментируя обвинения в нарушениях на выборах в грузинский парламент, заявил, что начать проверку стоит с голосования за нового лидера страны в Молдавии. По его словам, в ходе избирательного процесса фиксировались грубые нарушения, однако никаких расследований в Молдавии не инициировали.

Ранее он утверждал, что Молдавия не сдала тест на демократию. Премьер Грузии напомнил, что одного из кандидатов сняли «по высосанным из пальца причинам».

4 ноября ЦИК Молдавии информировал о победе действующего президента Майи Санду на выборах. Во втором туре она набрала 55,33% голосов. По данным ЦИК, у единственного оппонента бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 44,67%. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса с иностранных избирательных участков.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о массовых фальсификациях в пользу Санду за пределами Молдавии. Позднее он добавил, что Санду сама посадила себя в президентское кресло. По его словам, все патриотично настроенные молдаване не признают итоги выборов и полны решимости юридически оспаривать итоги «позорной» для страны кампании.

5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране большинство населения голосовало не за неё. Песков отметил, что это говорит о расколотом обществе.