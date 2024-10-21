Тбилиси, 21 октября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Власти Молдавии не сумели сдать тест на демократию на президентских выборах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.

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«В Молдавии провели выборы, и вы увидели, что произошло там. Молдавия не сумела сдать тест на демократию в лице этих выборов. До этого там вообще сняли кандидатов одного за другим по высосанным из пальца причинам», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, утром 20 октября в Молдавии началось голосование на выборах президента республики и на референдуме о членстве страны в Евросоюзе. Кандидат в президенты Молдавии Василий Тарлаев заявил, что в ходе голосования выявлены нарушения. По его словам, в некоторых больницах и клиниках медицинский персонал массово собирал у пациентов бюллетени. Политик допустил, что это могло быть сделано для фальсификации результатов.

Другой кандидат в президенты Молдавии Ион Кику также обвинил организаторов выборов в неправильном проведении процедуры. Он отметил, что на выборах замечены случаи откровенной фальсификации, в том числе через систему голосования, когда в списках находили уже умерших людей. По его словам, жалобы по этому поводу, поданные в Центральную избирательную комиссию Молдавии и соответствующие инстанции, были проигнорированы.

27 сентября Кобахидзе заявил, что в парламентские выборы в Грузии, запланированные на конец октября, происходит беспрецедентное вмешательство извне. Ранее властями страны сообщалось о распространении в стране различных материалов с критикой партии «Грузинская мечта».

В июле Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Отмечалось, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей партии «Грузинская мечта».