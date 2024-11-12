Киев, 12 ноября, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Предоставление администрацией президента США Джо Байдена пакета помощи в 6 млрд долларов до того, как в должность главы государства вступит избранный президент Дональд Трамп, говорит о возможных проблемах для Украины после прихода республиканца в Белый дом. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Роман Костенко.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мне не нравятся сигналы, которые идут, в том плане, что США очень быстро решили нам передать определённое количество ракет, которые достаточно непросто до этого было выбить», — сказал нардеп в эфире YouTube-канала «Радио НВ».

В пример Костенко привёл передачу киевскому режиму ракет для ЗРК Patriot. По его словам, администрация Байдена может намеренно ускорить предоставления помощи Украине, так как опасается, что Трамп может поменять свою политику в данном вопросе.

«Такое впечатление, что они ожидают, что вообще все будет плохо», — добавил нардеп.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина получит от США 6 млрд долларов военной помощи до прихода к власти в январе 2025 года новой администрации. Сингх заверила, что о выделении новой военной помощи Украине объявят в ближайшее время. Белый дом постарается как можно быстрее направить средства из-за опасений остановки поставок оружия с приходом новой администрации, заключила представитель минобороны США.

Победа Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины, сообщил 6 ноября американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков. Американские СМИ также предположили, что Трамп переложит на ЕС расходы на военную поддержку киевского режима.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.