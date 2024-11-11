Москва, 11 ноября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не звонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом 11 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru

Ранее, 10 ноября, газета The Washington Post сообщила о якобы состоявшемся на прошлой неделе телефонном звонке американского лидера Путину. Уточнялось, что Трамп советовал не обострять конфликт на Украине, но выразил готовность к диалогу по скорейшему разрешению вооружённого противостояния.

«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это просто ложная информация», — отметил спикер Кремля.

По его словам, утверждения издания являются полнейшей выдумкой, не соответствующей действительности.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября Министерство иностранных дел Украины сочло ложным сообщение The Washington Post о якобы состоявшемся телефонном разговоре Трампа с Путиным. При этом в ведомстве отметили, что Киев даже в случае осведомлённости о предполагаемом разговоре глав двух государств не смог бы одобрить или выступить против этого.

8 ноября Песков отметил, что готовность Путина к телефонному разговору с избранным президентом США сохраняется, но конкретики в этом вопросе на данный момент нет.

Сам российский лидер днём ранее заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Он также поздравил американского политика с переизбранием на пост президента США. По словам спикера Кремля, данное поздравление можно считать официальным.